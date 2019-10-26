Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.....

Это стихотворение Осип Мандельштам написал еще в 1933 году, за 4 года до "большого террора", начало которому положил вождь всех времен и народов, а приказ с грифом "совершенно секретно" подписал нарком внутренних дел, прозванный "кровавым карликом". Ни об одном политическом деятеле не спорят так яростно как о Сталине, никого так не боготворят и так не проклинают, как его.

Пройдясь по центральным улицам Москвы, мы узнаем, где жили советские руководители, где питались и лечились. Увидим 4 из 5-ти домов Советов, в которых проживала партийная элита.

С Большого Каменного моста полюбуемся Домом на Набережной - самым загадочным и легендарным строением Москвы 30-х годов прошлого века! Предел мечтаний и при этом апофеоз большого террора. Палачи здесь соседствовали со своими жертвами, а потом занимали их место.

В подлинных декорациях московских улиц мы пройдемся по следам "большого террора" и убедимся, что гений места неискореним.

В ходе экскурсии вы узнаете:

кто раньше жил в доме, где сейчас прием граждан ведется круглосуточно;

с какого здания в Москве можно увидеть Колыму;

что такое С.У.П.;

где находится "расстрельный дом";

о чем Генрих Ягода жалел на суде;

кто из руководства страны последним переселился из Кремля;

где жил прототип Джеймса Бонда;

кто был первым шефом тайной полиции.

Маршрут:

улица Кузнецкий мост - площадь Воровского - улица Большая Лубянка - Лубянская площадь - улица Никольская - памятник Жукову - улица Моховая - Романов переулок - улица Моховая - Пречистенская набережная.

⛳ Место встречи:

у выхода из станции метро "Кузнецкий Мост" (в сторону Рождественки).

Окончание экскурсии:

у ст. метро "Библиотека имени Ленина".

Продолжительность:

2:30 часа.

Экскурсовод: Галина Лукиных

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