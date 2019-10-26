По следам большого террора
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.....
Это стихотворение Осип Мандельштам написал еще в 1933 году, за 4 года до "большого террора", начало которому положил вождь всех времен и народов, а приказ с грифом "совершенно секретно" подписал нарком внутренних дел, прозванный "кровавым карликом". Ни об одном политическом деятеле не спорят так яростно как о Сталине, никого так не боготворят и так не проклинают, как его.
Пройдясь по центральным улицам Москвы, мы узнаем, где жили советские руководители, где питались и лечились. Увидим 4 из 5-ти домов Советов, в которых проживала партийная элита.
С Большого Каменного моста полюбуемся Домом на Набережной - самым загадочным и легендарным строением Москвы 30-х годов прошлого века! Предел мечтаний и при этом апофеоз большого террора. Палачи здесь соседствовали со своими жертвами, а потом занимали их место.
В подлинных декорациях московских улиц мы пройдемся по следам "большого террора" и убедимся, что гений места неискореним.
В ходе экскурсии вы узнаете:
- кто раньше жил в доме, где сейчас прием граждан ведется круглосуточно;
- с какого здания в Москве можно увидеть Колыму;
- что такое С.У.П.;
- где находится "расстрельный дом";
- о чем Генрих Ягода жалел на суде;
- кто из руководства страны последним переселился из Кремля;
- где жил прототип Джеймса Бонда;
- кто был первым шефом тайной полиции.
Маршрут:
улица Кузнецкий мост - площадь Воровского - улица Большая Лубянка - Лубянская площадь - улица Никольская - памятник Жукову - улица Моховая - Романов переулок - улица Моховая - Пречистенская набережная.
⛳ Место встречи:
у выхода из станции метро "Кузнецкий Мост" (в сторону Рождественки).
Окончание экскурсии:
у ст. метро "Библиотека имени Ленина".
Продолжительность:
2:30 часа.
Экскурсовод: Галина Лукиных
Экскурсии для организованных групп
Ближайшие даты проведения:
25.06 18:30
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Тэги: Большой террор, Большой террор 1937, Большой террор 1937 1938, Годы большого террора
Ещё раз спасибо за все! И проекту "По улицам и переулкам" за Галину!
Спасибо большое!